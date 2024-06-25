Тюменские и китайские ученые сотрудничают в сфере агрономии

Ученые Государственного аграрного университета Северного Зауралья посетили Хэйхэский университет и Хейлунцзянскую академию в КНР. Специалисты из Тюмени оценили лаборатории китайских академии и университета, а также побывали на опытном поле.

Как сообщает департамент АПК Тюменской области, взаимодействие в области науки стало возможным благодаря «Китайско-российскому соглашению о сотрудничестве молодежи в области научных исследований», подписанному между Хэйхэским университетом и ВСМУиС, членом которого является Аграрный университет.

Точками соприкосновения между китайским и тюменским университетами являются агрономия и экология. В частности, это выращивание сои, бобовых культур, сохранение и восстановление плодородия почв, защита растений, использование и разработка удобрений.

«Китайские коллеги крайне заинтересованы в международных контактах и предложили совместную работу на своей базе», – сообщила председатель Совета молодых ученых кандидат биологических наук, доцент кафедры общей биологии ГАУ Северного Зауралья Екатерина Коваль.

Научная поездка в КНР состоялась в рамках ежегодного совещания Всероссийского совета молодых ученых и специалистов аграрных образовательных и научных учреждений, ХХ Международного молодежного форума «Приоритетные вызовы для молодых ученых агропромышленного комплекса» и Летней школы молодых ученых «Приоритет-2030: Аграрная наука – билет в будущее».