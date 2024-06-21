Летом в Тюменской области работает 658 организаций для оздоровления и отдыха детей

Организацию летнего отдыха детей и подростков подробно обсудили на Совете по культуре муниципальных образований Тюменской области. Это одно из важных направлений деятельности учреждений культуры и дополнительного образования в период летних каникул, считает директор регионального департамента культуры Елена Майер.

«Сделать детский досуг содержательным, интересным и безопасным – наша главная задача», – отметила она.

Летом 2024 года в Тюменской области детей для отдыха и оздоровления примут 658 организаций региона. При этом, 30 детских лагерей с дневным пребыванием созданы на базе учреждений культуры дополнительного образования, летом в них смогут отдохнуть 1 210 детей.

Более 1100 досуговых площадок ждут ребят по месту жительства – за летний сезон они примут порядка 50 000 человек. Кроме того, на время каникул в учреждения культуры смогут трудоустроиться свыше 1 000 подростков.

«При организации летнего отдыха мы уделили большое внимание вопросам безопасности жизни и здоровья детей, учли все рекомендации от профильных министерств. Несмотря на сложную паводковую обстановку в регионе, все учреждения сферы культуры и искусства региона подготовились к началу оздоровительного сезона и организовали работу летних площадок», – подчеркнула Елена Майер.