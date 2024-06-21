В Тюмени назвали победителей грантового конкурса «Новая нефть»

В Тюмени назвали победителей первой волны грантового конкурса для креативных предпринимателей «Новая нефть». На конкурс поступило 17 заявок из сфер моды, кино, IT, ивент-индустрии, ремесленного мастерства и креативного туризма, сообщает Тюменское агентство развития креативных индустрий.

На первую волну конкурса из городского бюджетабыло выделено 2 млн рублей. Победителями сталичетыре предпринимателя, они получат по 500 тысяч рублей. Гранты предоставляются в форме компенсации расходов, понесенных с 1 января по 1 ноября текущего года на реализацию заявленного предпринимательского проекта.

Гранты на компенсацию расходов выиграли: ООО «МИР КИНО» с проектом кинолагеря «Кино – детям», ООО «ТРИЭМ» с проектом «Маркетинговое продвижение художественного фильма «Юрка»», Владимир Прилепский с проектом «Тюмень изразцовая» и ООО швейная фабрика «Западно-Сибирская мануфактура», планирующая масштабировать производство.

Вторая волна приема документов на конкурс грантов «Новая нефть» продлится с 1 июля до 1 августа. Как сообщают в ТАРКИ, будет распределена сумма в размере 3 миллионов рублей.

Напомним, Тюмень занимает второе место среди российских городов по вкладу креативных индустрий в городскую экономику – более 14,1 %. В регионеприкладывают усилия по расширению данного сегмента экономики.