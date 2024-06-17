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​Тобольск готовится к главному летнему фестивалю

Лето в Тобольском кремле стартует 6 июля

​Тобольск готовится к главному летнему фестивалю
Фото: vk.com/depculture

6 июля стартует главное культурное событие Тюменской области – фестиваль «Лето в Тобольском кремле». Он откроется на территории двора Софийско-Успенского собора большим концертом «Ключ к Сибири» в сопровождении Тюменского филармонического оркестра, сообщает региональный департамент культуры.

Программа концерта выстроена таким образом, чтобы подчеркнуть историческую ценность города Тобольска, прозвучат знаковые для города музыкальные произведения. В концерте примут участие известные и популярные артисты, лауреаты международных конкурсов, Тюменская хоровая капелла и хор Тобольской духовной семинарии. Ведущим концерта станет Сергей Бурунов.

«Подходя со всей ответственностью к организации 15 юбилейного фестиваля мы считаем своим долгом отдать дань именно академическому направлению. Мы делаем акцент на произведениях русских композиторов, потому что рассказываем историю Сибири. Зрителей ждет много сюрпризов», – поделился на пресс-конференции художественный руководитель фестиваля, художественный руководитель и главный дирижер Тюменского филармонического оркестраЮрий Медяник.

7 июля в Церкви Захарии и Елизаветы пройдет концерт для любителей духовной музыки. В нем примет участие Хоровая капелла Тюменской филармонии. 8 июля в Тобольском драматическом театре им. П.П. Ершова состоится концерт ко Дню семьи, любви и верности.

9 июля на новой площадке Музея Сибирской каторги и ссылки «Тюремный Замок» пройдут два иммерсивных концерта «Страсти по Федору» в исполнении оркестра «Камераты Сибири», посвященные драматическому периоду жизни Федора Достоевского в пересыльной тюрьме.

Завершится фестиваль «Лето в Тобольском кремле» 12 июля на Красной площади Тобольска. Для жителей и гостей города театр оригинального жанра «Гелиос» представит «Огненный шоу-спектакль «Сибирь. Начало». Создатели обещают завораживающую историю, рассказанную языком хореографии и акробатики, огня и света.


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Сегодня в 20:31, просмотров: 112, комментариев: 0
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