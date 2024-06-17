Июнь назвали единственным выгодным периодом для покупки квартиры в России

В России программу «Господдержка-2020» завершат 1 июля 2024 года, а программу семейной ипотеки может ожидать трансформация − ставка 12%, что значительно скажется на рынке недвижимости. Единственным выгодным периодом для покупки квартиры станет июнь, рассказал «Фонтанке.ру» коммерческий директор «ЛСР. Недвижимость — Северо-Запад» Денис Бабаков.

«Ставка по ипотечному кредиту близка к ключевой, которая сейчас составляет 16%. Сейчас ставка по господдержке — 8%. Но если брать кредит под ставку в два раза больше — в два раза вырастет и платеж. Допустим, было 35 тысяч рублей, а станет 70, то есть несколько десятков тысяч рублей дополнительно. При этом сохранится высокий первый взнос: банки не могут выдавать кредиты с минимальным первым взносом из-за требований ЦБ», − объяснил специалист.

Эксперт рассчитал в какую цену обойдется квартира площадью 33,4 квадратного метра в Петербурге сейчас по программе господдержки и после 1 июля, когда ее отменят. Так, россиянам придется платить более 100 тысяч в месяц в течение 30 лет за квартиру стоимостью 10 миллионов рублей.

Запрет на строительство студий меньше 28 квадратных метров также скажется на рынке недвижимости: маленькие квартиры могут стать дефицитными, а цена на них поднимется.