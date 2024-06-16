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Уральский полпред Якушев получил новый пост

Полпред президента в УрФО Владимир Якушев получил новую должность

Уральский полпред Якушев получил новый пост
Фото: er.ru

Полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев назначен временно исполняющим обязанности секретаря генсовета «Единой России». Распоряжение о назначении подписал глава партии Дмитрий Медведев. Официальное вступление Якушева в должность ожидается после проведения съезда и обновления состава руководящего органа партии.

С 2017 года генсовет «Единой России» возглавлял Андрей Турчак. Должность освободилась после того, как президент РФ Владимир Путин назначил Турчака временно исполняющим обязанности губернатора Республики Алтай.

Владимир Якушев занимает пост представителя президента в УрФО с 2020 года. До этого он два года был министром строительства и ЖКХ, а перед этим 13 лет возглавлял Тюменскую область.

Владимир Якушев продолжит работать полномочным представителем президента в УрФО, сообщили в пресс-службе полпредства изданию E1.ru.


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Сегодня в 11:35, просмотров: 58, комментариев: 0
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