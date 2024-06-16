Самолет Utair совершил жесткую посадку на Ямале, возбуждено уголовное дело

Самолет Ан-26 авиакомпании Utair совершил жесткую посадку в ЯНАО. Инцидент произошел 14 июня, следователи возбудили уголовное дело.

Самолет выполнял чартерный рейс по маршруту Сабетта—Утренний. Жесткая посадка произошла в 2 км от аэродрома Утренний. На борту судна, по данным Росавиации, находился 41 человек - 5 членов экипажа и 36 пассажиров.

Травмы получили пассажир и два члена экипажа, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Utair. Людям оказали медицинскую помощь.

«Самолет Ан-26 произвел посадку при резко ухудшившихся метеоусловиях: туман, сильный ветер. Все пассажиры и члены экипажа эвакуированы в здание аэровокзала», — рассказал собеседник агентства в пресс-службе авиакомпании.

Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело. Производство инициировали по ч.1 ст.263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба».