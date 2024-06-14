Владимир Путин провел встречу с руководством Министерства иностранных дел РФ

Сегодня, 14 июня, президент России Владимир Путин провел совещание с руководством Министерства иностранных дел РФ. В рамках своего выступления глава страны озвучил условия мирных переговоров с Киевом.

«Наша принципиальная позиция в следующем: нейтральный внеблоковый безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация, должны быть в полной мере обеспечены права и свободы русскоязычных граждан на Украине, признаны новые территориальные реалии: статус Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как субъектов России», − высказался президент.

Условиями начала переговоров могут стать вывод ВСУ со всей территории новых российских регионов в пределах их административных границ на момент вхождения в состав Украины и констатация киевским режимом отсутствия планов по вхождению в НАТО.

«Повторю, речь не о заморозке конфликта, а об его окончательном завершении», − подчеркнул глава страны.

Кроме того, Владимир Путин выделил главную цель МИД РФ − создание условий для устойчивого развития страны, обеспечения ее безопасности и повышения благосостояния семей.