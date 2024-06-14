16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  88,2080   EUR  94,8324  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​ЦБ России ответил, как будет торговаться доллар США и евро

Россиянам ответили на часто задаваемые вопросы по торговле долларом США и евро

​ЦБ России ответил, как будет торговаться доллар США и евро
Фото: ru.freepik.com

Мосбиржа с 13 июня не будет торговать долларом и евро из-за включения в санкционный список США. Банк России решил успокоить жителей страны и ответил на часто задаваемые вопросы на эту тему. В первую очередь стало известно, как будут торговаться доллар США и евро.

«Они продолжат торговаться на внебиржевом рынке. Их оборот на внебиржевом рынке уже давно превосходит объем сделок по этим валютам на Московской Бирже. Сделки на внебиржевом рынке совершаются как непосредственно между банками, так и между банками и клиентами, прежде всего российскими экспортерами», − рассказали в главном банке.

Также ЦБ будет рассчитывать официальный курс рубля по внебиржевому рынку. Курс останется единым и рыночным, лишь изменится круг данных для его расчета.

«Следует отметить, что и международный валютный рынок, и внутренние валютные рынки большинства стран мира являются именно внебиржевыми. Биржевая торговля валютой не является необходимым условием для конвертируемости национальной валюты, свободного обращения иностранной валюты и рыночного курсообразования», − добавили в ответе.

Более подробно о торговле долларом США и евро можно узнать на сайте Банка России.


нравится (0) не нравится (2)
Сегодня в 12:46, просмотров: 142, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В Сургуте девушка выпала из окна многоэтажки и погибла 977
  2. ​В Сургуте встретились руководители светской и духовной властей Югры 662
  3. ​Руслан Кухарук в День России вручил почетные грамоты, звания и благодарности заслуженным югорчанам 570
  4. Почти 20 млн рублей украли у югорчан за сутки 567
  5. ​В Югре ограничили движение большегрузов из-за аномальной жары 548
  6. ​В каких странах можно пользоваться картой МИР? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 476
  7. ​Здоровый свет: пользователям Умного дома Sber стал доступен полезный для здоровья режим умных ламп 467
  8. ​Тюмень встретила День России фестивалем «Мост дружбы» 463
  9. ​Жителей югорского села предупредили о подтоплении домов и участков 456
  10. ​Ситуация с паводком стабилизируется в Тюменской области к 20 июня 454
  1. ​«Русские Витязи» провели экскурсию для юных сургутян 4625
  2. ​Как отпразднуют День города и День России в Сургуте? // АФИША 3828
  3. ​Гаражный план: в Сургуте хотят строить новые микрорайоны вместо старых кооперативов 2650
  4. ​Надеюсь, зрители концерта «Любэ» на День города выйдут из Ледового дворца и поделятся с остальными впечатлениями 2499
  5. ​Одни за всех 2410
  6. ​Федеральный холдинг построит в Сургуте завод по изготовлению труб 1970
  7. ​Проект нового генплана Сургута нужно отложить и переделать его по-человечески 1919
  8. Вернуть права за пьяное вождение можно будет после подписания контракта с Минобороны 1836
  9. Врач из Сургута помогла пассажиру самолета, употребившему опасный коктейль 1747
  10. ​Руслан Кухарук обсудил с топ-менеджментом «РЖД» крупные железнодорожные проекты в Югре 1640
  1. Депутат Госдумы предложил ввести в школах уроки целомудрия 6831
  2. ​Снега почти не будет. Как в Сургуте начнется лето? 5354
  3. ​Мошенники нашли новый способ получить доступ к вашим «Госуслугам» 5132
  4. ​Слово об отце 4997
  5. ​Молодым семьям России предложили давать беспроцентные займы на жилье 4852
  6. Время, вперёд! 4705
  7. ​«Русские Витязи» провели экскурсию для юных сургутян 4625
  8. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 8-9 июня? // АФИША 3922
  9. ​Как отпразднуют День города и День России в Сургуте? // АФИША 3828
  10. ​Уютная среда убежала от дикарей 3781

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика