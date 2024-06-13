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​АО «Транснефть – Сибирь» провело летнюю спартакиаду среди сотрудников

Мероприятие проходило под эгидой объявленного в России Года семьи.

​АО «Транснефть – Сибирь» провело летнюю спартакиаду среди сотрудников
АО «Транснефть – Сибирь»

АО «Транснефть – Сибирь» подвело итоги летней спартакиады. В ней приняли участие более 400 сотрудников компании. В этом году мероприятие проходило под эгидой объявленного в России Года семьи.

На протяжении двух дней на спортивных объектах г. Тюмени 11 команд соревновались в личном и командном первенствах в 8 видах спорта, среди которых – волейбол, баскетбол, настольный теннис, шахматы, плавание, мини-футбол, бильярд, легкая атлетика.

В командном зачете места распределились следующим образом: на первом месте команда из Урайского управления магистральных нефтепроводов, на втором – спортсмены из Тобольского УМН, третье место заняла сборная Нижневартовского управления.

«Мы приехали на спартакиаду всей семьей. Очень благодарна нашей команде, коллегам из других подразделений компании за поддержку. Уверена, здесь каждый участник чувствовал себя членом одной большой дружной семьи», – рассказала участница соревнований из Урайского УМН Вера Турковец.

АО «Транснефть – Сибирь» поддерживает стремление сотрудников вести активный образ жизни: более 4,5 тыс. человек посещают бассейны, тренажерные залы, спортивные секции. Любители физической культуры и спорта успешно участвуют в корпоративных спартакиадах и соревнованиях. Кроме того, сотрудники участвуют в корпоративных мото- и велопробегах, сплавах, всероссийских фестивалях спорта, сдают нормы ГТО.


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Сегодня в 15:35, просмотров: 102, комментариев: 0
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