Пятый сезон сериала «Пацаны» станет последним

Пятый сезон «Пацанов» (The boys) станет для сериала последним. Об этом за несколько дней до премьеры четвертого сезона сообщил создатель сериала Эрик Крипке. По его словам, он с самого начала планировал завершить «Пацанов» на пятом сезоне.

«Неделя премьеры 4 сезона #TheBoys - самое время объявить: 5 сезон будет финальным», - написал Крипке в соцсети.

По его словам, финал «Пацанов» будет «эпическим и кровавым». При этом шоураннер не уточнил, на каком этапе производства находится сценарий пятого сезона.

Четвертый сезон сериала начнет выходить 13 июня. В этот день появятся сразу три эпизода.

Сериал «Пацаны» основан на одноименном комиксе Гарта Энниса. Действие разворачивается в мире, управляемом корпорацией Vought, и рассказывает о битве между супергероями и «Пацанами», чьи жизни были разрушены сверхлюдьми.