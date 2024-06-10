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​На Тюменском фестивале джаза выступили 100 коллективов и исполнителей

FABRIC JAZZ объединил лучших музыкантов Урала и Сибири

​На Тюменском фестивале джаза выступили 100 коллективов и исполнителей
Фото: vk.com/depculture

Тюменский фестиваль джаза FABRIC JAZZ объединил лучших джазовых музыкантов Урала и Сибири и почитателей этого музыкального жанра, сообщает департамент культуры Тюменской области.

Масштабное событие началось 7 июня с традиционного уличного джазового шествия оркестра, которое стартовало от здания правительства. На открытой сцене на Центральной площади в Тюмени состоялось открытие фестиваля, а затем прошли выступления оркестра «Золотая Труба» и приглашенной гостьи кубинской певицы Илианы Санчез. В тот же день у ДК «Нефтяник» прошла известная и любимая многими «Музсходка».

8 июня лучшие бэнды Сибири и Урала выступили в природном комплексе МОРЕЛЕСА. А для тех, кто остался в Тюмени, действовали пять уличных сцен «Музсходки». Вечером на набережной у Конторы пароходства выступали главные гости – группа «Моя Мишель».

В этом году фестиваль объединил 100 коллективов и исполнителей. Вход на все мероприятия, кроме загородного, для любителей джаза был свободный.

«Фестиваль расширяет культурную палитру региона, способствует созданию творческого пространства для ценителей джаза и талантливых музыкантов. Он интересен и ценен тем, что это совместная работа активных жителей нашей области бизнеса и государства. Поддержка проекта – часть широкой стратегии по развитию творческих индустрий», – отметила директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.


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Сегодня в 22:06, просмотров: 86, комментариев: 0
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