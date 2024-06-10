Объем инвестиций в экономику Тюменской области достиг 330 млрд рублей

Тюменская область вновь в числе лидеров по привлекательности для бизнеса среди российских регионов. Об этом сообщил губернатор Александр Моор, комментируя результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата, которые огласили на ПМЭФ-2024. Регион второй год подряд занимает третье место среди субъектов РФ в рейтинге федерального Агентства стратегических инициатив.

«Мы это снова сделали! Это наше общее достижение. Удержать позиции всегда тяжелее, чем достигнуть высокого результата. Поэтому продолжаем работать на благо региона и его жителей», – сказал губернатор.

Он отметил, что за 2023 год в регионе было реализовано свыше 300 инвестиционных проектов, объем вложенных в экономику средств составил почти 330 миллиардов рублей. Каждый предприниматель, который хочет открыть свое дело в Тюменской области и развивать его, может рассчитывать на поддержку, подчеркнул глава региона.

«В Тюменской области создана и успешно работает Единая инвестиционная команда, куда входят руководители всех органов власти, институты развития предпринимательства, муниципальные власти, деловые сообщества и, конечно, ключевые инвесторы. С 2022 года запущен Проектный офис по сопровождению инвестиционных проектов. В 2023 году, благодаря поддержке Агентства стратегических инициатив, он признан лучшей практикой и уже тиражируется в другие регионы России», – заявил Александр Моор.

В рамках ПМЭФ-2024 состоялись переговоры с Агентством стратегических инициатив. В 2024 году в Тюменской области начинается работа над тремя важнейшими документами: предстоит актуализировать инвестиционную стратегию, сформировать стратегию развития Тюменской агломерации и обновить стратегию социально-экономического развития.