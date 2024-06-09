Делегация Тюменской области на ПМЭФ-2024 провела переговоры с «Автодор-Девелопмент»

Южный обход Тюмени должен стать продолжением скоростной федеральной автодороги Екатеринбург – Тюмень. Такую позицию высказал губернатор Тюменской области Александр Моор, принимая участие в круглом столе госкомпании «Автодор» «Новые смыслы автомобильных дорог: экспортный потенциал через создание скоростных маршрутов» на ПМЭФ-2024.

Компания является центром компетенций по созданию многофункциональных зон (МФЗ) дорожного сервиса и уже реализовала 29 МФЗ на федеральных трассах, проектирует еще 80.

«Всего за два года доля транзитного транспорта в Тюмени выросла в девять раз. Сейчас это практически каждый пятый автомобиль из проезжающих по городским дорогам. Это объяснимо, ведь Тюменская область находится на пересечении важнейших транспортных магистралей на пути из европейской части России в ее северную и восточную части», – отметил глава региона.

В настоящее время идет работа по проектированию Южного обхода Тюмени, которая должна быть закончена в апреле 2025 года. Тогда же можно будет приступить к строительству.

«Объект очень капиталоемкий – его стоимость превысит 20 миллиардов рублей. Поэтому будем искать финансовую схему строительства. В любом случае реализация проекта принесет экономике нашей страны ощутимые плюсы», – сказал Александр Моор.

Инвесткоманда Тюменской области провела переговоры с руководством «Автодор-Девелопмент». Сторонами достигнута договоренность о подписании соглашения по развитию современной придорожной инфраструктуры в Тюменской области. Рассматриваются дополнительные участки федеральных дорог для размещения новых МФЗ, которые включают стоянки, АЗС, мотели, кафе и СТО. Реализация проектов будет способствовать повышению качества и доступности придорожной инфраструктуры в регионе.