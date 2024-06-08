16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  88,7606   EUR  96,6916  

Новости

Больше новостей
ВЦИОМ обнаружил, что 76 процентов россиян рады повышению налогов. Входите ли вы в эти 76 процентов?
Комментировать
0
В летние каникулы вы поедете отдыхать…
Комментировать
0
Больше опросов

​Мобилизация, свалки, ипотека и пенсии: Путин высказался на пленарной сессии ПМЭФ

Владимир Путин высказался на важные для страны темы на ПМЭФ 2024

​Мобилизация, свалки, ипотека и пенсии: Путин высказался на пленарной сессии ПМЭФ
Фото: ТАСС

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXVII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) выступил с докладом об экономической ситуации в стране, перспективах развития на ближайшие года и других важных темах.

В частности, глава страны заявил, что России не нужна новая мобилизация. По словам президента, в 2023 году свыше 300 тысяч добровольцев пришли в военкоматы и подписали контракты с Вооруженными силами. С начала 2024 года их подписали более 160 тысяч человек, сообщает РБК.

Кроме того, Путин рассказал о расширении новой версии семейной ипотеки, которую должны ввести с 1 июля 2024 года. «Для семей, которые живут или хотят приобрести жилье в малых городах или в регионах, где пока объем жилищного строительства недостаточен, здесь семьи с двумя детьми смогут воспользоваться семейной ипотекой под 6% независимо от возраста детей. Единственное условие, чтобы хотя бы один ребенок в семье был несовершеннолетним на момент оформления ипотеки. Такие же льготные условия ипотеки будут действовать во всех регионах России для каждой семьи, которая хочет построить свой дом», — высказался президент.

Владимир Путин также озвучил предложение передавать бизнесменам земельные участки свалок бесплатно, если предприниматели расчистят территорию за свой счет. Подобное решение может решить вопрос нехватки средств на эти цель у муниципалитетов.

«Предлагаю следующее решение: если предприниматель готов ликвидировать такую свалку за свой счет, то можно подумать о том, чтобы бесплатно передавать ему соответствующий земельный участок в пользование или в собственность», — сказал глава.

На заседании затронули вопрос о возобновлении индексации пенсии работающим пенсионерам. В 2016 закон был приостановлен. «Предлагаю со следующего года возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам. С 1 февраля 2025 года и далее ежегодно пенсии будут повышаться не только тем, кто уже вышел на заслуженный отдых, но и тем, кто продолжает работать. Это будет действительно справедливо», — отметил президент.

Сейчас пенсия работающих пенсионеров увеличивается за счет накопленных пенсионных баллов от отчислений работодателя за предыдущий год, напомнили в РБК. Раз в год 1 августа СФР делает автоматический перерасчет страховой части без заявлений от пенсионера.


нравится (0) не нравится (1)
Сегодня в 16:03, просмотров: 128, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Власти Ханты-Мансийска отказались от застройки ЖК с вырубкой около 44 гектаров леса 319
  2. ​Югорский кедр борется за звание главного дерева России 280
  3. ​Байкер из Сургута разбился на федеральной трассе под Тюменью 251
  4. ​В Нижневартовске подтопило 164 дачных участков 244
  5. ​Летняя свежесть в каждой ложке: пять лучших рецептов окрошки // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 175
  6. ​24 ребенка попали к сургутским травматологам после катания на самокатах 173
  7. ​Мобилизация, свалки, ипотека и пенсии: Путин высказался на пленарной сессии ПМЭФ 128
  1. ​Генплан в Сургуте перестал быть стратегическим документом. Он постоянно корректируется и отражает тактические изменения 2242
  2. ​У нас что, открывается новый «Сургутнефтегаз»? Зачем городу еще 170 тысяч жителей и где они будут работать 1953
  3. ​И вот он здесь − Сургутский кремль // ФОТОРЕПОРТАЖ 1770
  4. ​Сургутяне остались без скейт-парка 1695
  5. ​В России грядет подорожание коммуналки 1643
  6. ​Отличный план! 1630
  7. ​Лето потихоньку наступает: в Сургуте постепенно теплеет 1598
  8. ​На «Марьиной горе» Сургута появится детский сад 1551
  9. ​В Сургуте в заведении общепита задержали свыше 20 мигрантов 1479
  10. ​Югорчане чаще арендуют самокаты в путешествиях 1446
  1. ​В Пыть-Ях приехали участники «Битвы экстрасенсов» 7514
  2. Депутат Госдумы предложил ввести в школах уроки целомудрия 6407
  3. ​С новосельицем! 5651
  4. ​Снега почти не будет. Как в Сургуте начнется лето? 4693
  5. ​Мошенники нашли новый способ получить доступ к вашим «Госуслугам» 4544
  6. ​Молодым семьям России предложили давать беспроцентные займы на жилье 4415
  7. ​Слово об отце 4333
  8. Время, вперёд! 4073
  9. ​Новая жизнь «Авроры» 3923
  10. ​Сургутяне массово отпраздновали День Победы // ФОТОРЕПОРТАЖ 3592

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика