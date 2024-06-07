Вице-премьер Чернышенко предупредил о надвигающейся демографической яме в России

В России надвигается демографическая яма, к 2030 году дефицит работников может составить 2,4 млн человек. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на деловом завтраке Сбера на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«У нас надвигается страшная - просто вижу уже по грядущему снижению количества выпускников школ и поступающих в вузы - демографическая яма, хотим мы или нет. <…> У нас дефицит сотрудников, который сейчас декларирует Минтруда, это 2,4 млн работников к 2030 году - дефицит только, мы пока не понимаем, откуда мы его будем брать», - цитирует Чернышенко ТАСС.

По словам чиновника, в России принимаются беспрецедентные меры для роста рождаемости. Так, за последние годы размер маткапитала вырос более чем в три раза.