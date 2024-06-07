Utair получит 10 новых отечественных вертолетов в рамках договора финансовой аренды

Генеральный директор ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» Андрей Мартиросов и генеральный директор АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) Евгений Дитрих подписали договоры финансовой аренды на поставку десяти новых отечественных вертолетов Ми-8МТВ-1. Об этом рассказала авиакомпания в телеграм-канале.

«Контракты заключены в рамках инвестпроекта ГТЛК по обновлению российского вертолетного парка с использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). В прошлом году по проекту ФНБ ГТЛК передала в лизинг «ЮТэйр» 15 вертолетов современных модификаций Ми-8», − говорится в сообщении.

Эти вертолеты направят на пассажирские и грузовые перевозки в рамках нефтегазовых проектов, а также на санитарно-эвакуационные рейсы и обеспечение транспортной доступности удаленных территорий севера России.