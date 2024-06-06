Делегация Тюменской области, во главе с губернатором Александром Моором принимает участие в работе Петербургского международного экономического форума. Главная тема форума, который проходит в конгрессно-выставочном центре Экспофорум, «Основа многополярного мира – формирование новых точек роста».

В рамках ПМЭФ-2024 строительно-индустриальный кластер Тюменской области подписал соглашение о сотрудничестве с Национальным объединением производителей строительных материалов и строительной индустрии. НОПСМ является крупнейшей профильной Ассоциацией, в которую входят ведущие российские производители строительных материалов, девелоперы, отраслевые союзы и объединения.

«Тюменские компании получат доступ к крупным федеральным производителям, смогут шире продвигать свою продукцию и наращивать свои компетенции с помощью федеральных экспертов», – отметила президент Торгово-промышленной палаты Тюменской области Ольга Езикеева.

На переговорах, состоявшихся после подписания соглашения, генеральный директор Инвестиционного агентства Николай Пуртов представил инвестиционный потенциал Тюменской области и рассказал о деятельности регионального Инвестиционного агентства. Стороны договорились о проведении презентационной встречи для участников ассоциации НОПСМ.