Разработка тюменских ученых позволит снизить вред от насекомых

Новую универсальную систему защиты сельскохозяйственных объектов от вредителей представили на Научно-техническом совете при Департаменте АПК Тюменской области. Проект презентовал кандидат технических наук, доцент, и.о. проректора по науке ГАУ Северного Зауралья Дмитрий Суринский.

В основе системы, разработанной тюменскими учеными, электрофизический метод, причем для разных видов вредителей применяется свой подход.

Световые ловушки новой конструкции предлагаются для борьбы с насекомыми. В ловушке со светодиодами отсутствует поражающее устройство, применяемое в уже существующих конструкциях, которое уничтожает как вредных насекомых, так и полезных. Опытный образец электроконтактной ловушки тюменские ученые изобрели для борьбы с грызунами. Для борьбы с птицами разработаны специальные отпугиватели.

К сотрудничеству с разработчиками готовы тюменские хозяйства. На полях предприятия «ЗапСибХлеб-Исеть» были проведены первые опыты использования образцов и уже получены промежуточные результаты. Отпугиватели отогнали птиц, и второй месяц птицы отсутствуют. Участие в проекте продолжается.

Ведутся переговоры по апробации системы на свинокомплексе «Тюменский». В июле планируется сделать анализ по животноводческому комплексу.

Предварительные расчеты разработчиков показывают, что система позволит снизить общий экономический ущерб от насекомых-вредителей на 40%, от грызунов – на 70%, от птиц – на 87,9%. В октябре текущего года, после всех испытаний, планируется подвести первые экономические итоги проекта.