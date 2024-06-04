Особый противопожарный режим в Тюменской области продлен до 26 июня

Особый противопожарный режим в Тюменской области будет продлен еще на три недели – до 26 июня. Об этом заявил губернатор Александр Моор, отметив, что решение было принято для максимального снижения вероятности возгораний, ведь именно по вине человека происходит подавляющее большинство природных пожаров.

Напомним, что особый противопожарный режим введен в регионе с 5 апреля. В его рамках запрещено посещение лесов, проведение пожароопасных работ, выжигание сухой травы, разведение костров, использование пиротехнических изделий и пр.

«В этом году статистика, конечно, не сравнится с прошлогодней. Пожаров в разы меньше. Но как только столбик термометра идет вверх, так происходят возгорания. Последние выходные это наглядно показали. За два дня 17 ландшафтных пожаров и один лесной. Всего же с апреля зафиксировано уже 268 ландшафтных возгораний и 25 пожаров в лесах», – сообщил глава региона.

Он также отметил, запрет на посещение лесов снят со специалистов, которые занимаются лесовосстановлением и лесоразведением в рамках региональной программы «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология». Решение расширить список исключений было принято, чтобы не мешать посадкам леса.

По данным департамента лесного комплекса Тюменской области, в текущем году для тушения возгораний в лесном фонде привлечено 2 720 человек и 1 216 единиц техники. Для патрулирования лесов и видеомониторинга пожарной обстановки используется 54 беспилотных летательных аппарата и 104 камеры наблюдения, которые охватывают 76% территории региона.