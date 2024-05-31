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​Александр Моор выступил с отчетом о работе регионального правительства в 2023 году

Александр Моор отчитался о работе за прошлый год

​Александр Моор выступил с отчетом о работе регионального правительства в 2023 году
Фото: admtyumen.ru

Глава Тюменской области Александр Моор в Тюменской областной Думе выступил с отчетом о результатах деятельности регионального правительства в 2023 году.

Главная стратегическая задача региональной власти – преодолеть все вызовы, повышать качество жизни и благополучие земляков, заявил губернатор. Он напомнил, что Тюменская область второй год подряд живет и трудится в условиях чрезвычайных ситуаций – в 2023 году складывалась тяжелая пожароопасная обстановка, в 2024 году пришлось столкнуться с масштабными паводками.

Однако, предпринятые на региональном уровне меры по борьбе с природными пожарами позволили стабилизировать ситуацию. Благодаря усилению областной противопожарной службы, более 70 процентов природных пожаров ликвидировано в течение первых суток с момента обнаружения

Работа по защите территорий от подтопления проводится в регионе на системной основе. Губернатор поблагодарил всех, кто принимал участие в борьбе с рекордным по масштабу и продолжительности паводком и ликвидации последствий ЧС.

Особое внимание в своем выступлении Александр Моор уделил таким сферам, как здравоохранение и образование. В прошлом году в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения капитально отремонтированы пять районных поликлиник, в Тюмени после реконструкции открылся новый корпус поликлиники № 12, закуплено современное оборудование.

В регионе решается одна из наиболее значимых стратегических задач в сфере образования – в рамках нацпроекта «Наука и университеты» создается межуниверситетский кампус мирового уровня в Тюмени.

По итогам 2023 года Тюменская область заняла третье место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, третье место во всероссийском рейтинге по качеству жизни и первое место по уровню достижения целей национальных проектов.

«Безусловно, все достижения – это результат нашей совместной конструктивной работы: правительства, депутатов, местной власти. Выражаю признательность всем жителям области за ваше доверие и поддержку», – обратился к землякам Александр Моор.


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Сегодня в 21:17, просмотров: 93, комментариев: 0
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