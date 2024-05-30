Движение по путепроводу в районе Салаирского тракта откроют 4 июля

В Тюменской области в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» начались ремонтные работы на путепроводах и мостах, сообщает Главное управление строительства региона.

На Обходе г. Тюмени выполняется ремонт путепровода в районе Салаирского тракта. Подрядная организация демонтировала верхние слои дорожного покрытия, гидроизоляцию и приступила к восстановлению выравнивающего слоя.

Как сообщил директор подрядной организации Роман Проскуряков, в данный момент выполняется приёмка выравнивающего слоя: «Комиссия смотрит уклоны, дренажную систему. После приёмки данных работ мы сможем приступить к устройству слоя гидроизоляции».

Специалисты объясняют, что при ремонте путепроводов меняют все слои до основания проезжей части моста. И только после этого бетонными растворами восстанавливают основание проезжей части моста и укладывают новые слои. Восстановительные дорожные работы очень зависят от погодных условий – основание должно быть сухим, чтобы качественно уложить слой гидроизоляции.

Открытие движения по путепроводу запланировано на 4 июля. После этого будут обновлены ограждение моста и водоотводная система.

С 6 июля специалисты планируют приступить к ремонту путепровода на Обходе г. Тюмени в районе Казарово. Кроме того, в рамках нацпроекта в этом году будет выполнен ремонт мостов через реку Тура у микрорайона Метелёво и через реку Вагай возле села Аромашево.