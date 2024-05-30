США выдали россиянам рекордное количество грин-карт в 2023 году

В 2023 году США выдали россиянам исторически высокое число грин-карт - 12790 единиц. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на иммиграционную компанию Second Wind и Министерство Внутренней Безопасности США.

Этот показатель заметно выше, чем в предыдущие годы. Так, в 2016 году гражданам РФ выдали 9774 грин-карты, а в 2022 году - 9811. В Second Wind рост выдачи грин-карт объяснили в том числе возобновлением работы госучреждений США после пандемии коронавируса.

По данным «Ведомостей», наибольшее количество грин-карт в 2023 году получили граждане Мексики, Индии, Кубы, Доминиканской Республики и Китая. Всего миграционные службы США выдали более 1,1 миллиона грин-карт, что является наивысшим показателем с 2016 года.

Согласно информации издания, процесс получения грин-карты остался неизменным: необходимо подать петицию в службу гражданства и иммиграции США из своей страны и получить визу на въезд. Также возможен вариант подачи заявления о смене статуса, уже находясь на территории США. В России сегодня невозможно получить американскую визу, поэтому ее граждане вынуждены обращаться за визами в третьи страны.