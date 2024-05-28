Тюменские предприниматели отправились в Китай за новыми партнерами

Тюменские предприниматели отправились в международную бизнес-миссию в Китай. Бизнес-миссию организовали Центр поддержки экспорта Тюменской области и Торгово-промышленная палата Тюменской области.

В первый день деловой поездки предприниматели посетили крупнейшую международную пищевую выставку в Шанхае SIAL.

Как сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области, во время визита для участников, в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт», бесплатно организовано проведение встреч и переговоров, трансфер в стране пребывания, лингвистическое сопровождение, подбор потенциальных иностранных покупателей.

В состав бизнес-миссии вошли представители тюменских предприятий ООО «СОЮЗ», ООО «Сибирь Транс ЭН» и ООО «СтройЭнергия». Поездка продлится до 30 мая.

Отметим, что Тюменская область постоянно расширяет взаимовыгодные отношения с Китаем. Так, за прошлый год товарооборот между регионом и КНР увеличился более чем в 2 раза.

В этом году Центр поддержки экспорта предлагает экспортерам региона воспользоваться новой услугой – «Экспортный экспресс для МСП». Сервис позволяет предприятиям малого и среднего бизнеса отправлять в Китай и обратно малые партии грузов и 40-футовые контейнеры. Поддержка предпринимателям оказывается в рамках нацпроектов «Международная кооперация и экспорт» и «Малое и среднее предпринимательство».