244 человек примут участие в чемпионате «Абилимпикс» в Тюменской области

С 28 по 31 мая в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске и Ишиме проходит IX Региональный чемпионат «Абилимпикс» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Об этом сообщает департамент труда и занятости населения Тюменской области.

В ближайшие дни 244 участников чемпионата ожидают соревнования по 48 компетенциям. В этом году в список компетенций включены восемь новых направлений. Конкурсантов будут оценивать 200 экспертов, это представители предприятий, учебных заведений и общественных организаций инвалидов.

«Движение «Абилимпикс» успешно решает задачи по профессиональной подготовке и трудоустройству инвалидов, обеспечивает их социальную и культурную интеграцию в общество», – отмечает директор областного департамента труда и занятости населения Александр Сидоров.

В рамках чемпионата 28 мая на основной площадке в Тюменском колледже производственных и социальных технологий проходят несколько сопутствующих мероприятий: ярмарка трудоустройства, фестиваль знакомства с профессией, выставка средств реабилитации, ярмарка изделий ручной работы, выполненных инвалидам и лицами с ОВЗ. Кроме соревнований по профессиональному мастерству для участников предусмотрена деловая программа.

Победители регионального чемпионата ожидает участие в ежегодном Национальном чемпионате «Абилимпикс» в Москве.