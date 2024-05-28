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Жители Екатеринбурга начали облизывать яйца ради 1 млн рублей

​ Владелец «Жизньмарта» попросил жителей Екатеринбурга не облизывать куриные яйца из-за компенсации

Жители Екатеринбурга начали облизывать яйца ради 1 млн рублей
Фото: ru.freepik.com, t.me/ivanzaichenko

Жители Свердловской области начали массово облизывать куриные яйца в надежде заразиться кишечной инфекцией и получить компенсацию в размере одного миллиона рублей. Ранее Роспотребнадзор рассказал о 18 экстренных сообщениях среди покупателей «Жизньмарта» в Екатеринбурге. Компания в свою очередь обещала выплатить деньги пострадавшим, однако это привело к печальным последствиям, рассказал предприниматель Иван Зайченко.

«Люди жалуются на все: и на еду, которая приготовлена несколько дней назад на фабриках, которые уже проверили, и все анализы нормальные, и на ту, что съели в апреле. Неофициально это связывают с обещанной компенсацией в миллион рублей. Похоже, с миллионом была совершенно идиотская идея, это моя ошибка. Пожалуйста, обратите внимание, что мы собираемся выплатить компенсации тем, на кого ссылался Роспотребнадзор, начиная проверки. Это 18 человек, и эти списки мы возьмем в самом Роспотребнадзоре. Любые другие обращения под эту выплату не попадут. Поэтому, пожалуйста, не облизывайте яйца, это опасно», − говорится в публикации в телеграм-канале основателя «Жизньмарта».

Между тем, информация о фактах облизывания яиц в магазинах Екатеринбурга в Роспотребнадзор не поступала, отметитили в «РИА Новости». Продолжается расследование случаев заболевания кишечными инфекциями среди покупателей.


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Сегодня в 12:02, просмотров: 83, комментариев: 0
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