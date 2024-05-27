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​В Тобольске дан старт празднованию 80-летия Тюменской области

Юбилей Тюменской области начали праздновать в Тобольске

​В Тобольске дан старт празднованию 80-летия Тюменской области
Фото: admtyumen.ru

Губернатор Тюменской области Александр Моор на Красной площади Тобольска открыл серию праздничных мероприятий, посвященных 80-летию Тюменской области. Событие произошло во время торжественного мероприятия, посвященного 50-летию тобольской нефтехимии.

«Тобольск – это исторический город, духовная столица, место силы. Поэтому именно здесь, в Тобольске, за 80 дней до празднования 80-летия Тюменской области, мы объявляем о старте череды праздничных мероприятий. Мне кажется, начать это в Тобольске, в День химика – это хорошая примета», – сказал глава региона.

Как отметил губернатор, в том, что сегодня Тобольск – промышленный и туристический центр притяжения, большая заслуга компании «СИБУР». Он вручил знак отличия «За заслуги перед Тюменской областью» генеральному директору компании Михаилу Карисалову. Благодарностей губернатора и благодарственных писем правительства региона удостоены еще шесть работников компании.

Лидера российской нефтехимии поздравил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. В своем выступлении он подчеркнул, что благодаря взаимодействию между региональным правительством, муниципалитетом и компанией «СИБУР» было реализовано несколько программ по развитию Тобольска.

Тоболякам и всем жителям Тюменской области губернатор Александр Моор пожелал новых интересных проектов и побед, которые войдут в историю региона.


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Сегодня в 15:09, просмотров: 32, комментариев: 0
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