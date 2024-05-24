В лесничествах Тюменской области проходит акция «Сад памяти»

Во всех лесничествах Тюменской области проходят мероприятия международной акции «Сад памяти». На землях лесного фонда до конца мая планируется высадить более 300 тысяч хвойных деревьев в память о героях Великой Отечественной войны, сообщает региональный департамент лесного комплекса.

В Тюменском районе недалеко от деревни Речкина 17 мая состоялось главное мероприятие – посадка деревьев на участке леса, который пострадал от пожара в прошлом году. В рамках акции здесь на площади 14,7 га было высажено 58 тысяч сеянцев сосны.

Более 150 человек приняли участие в мероприятии. Среди них коллективы департамента лесного комплекса, Тюменской авиабазы и Тюменского управления лесами, а также сотрудники тюменского филиала Рослесинфорга, Центра защиты леса Тюменской области, регионального Госохотдепартамента, студенты Тюменского колледжа производственных и социальных технологий, получающие «лесные» профессии.