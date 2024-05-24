АО «Транснефть – Сибирь» организовало ознакомительную экскурсию для учеников Каркатеевской школы

АО «Транснефть – Сибирь» организовало ознакомительную экскурсию для учеников восьмых и девятых классов Каркатеевской средней общеобразовательной школы Нефтеюганского района (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) на линейную производственно-диспетчерскую станцию (ЛПДС) «Каркатеевы». Цель – содействие профессиональной ориентации учащихся и формирование перспективного кадрового резерва предприятия.

Школьники ознакомились с работой основного оборудования станции, посетили общее укрытие магистральных насосных агрегатов, операторную, где им рассказали об основных направлениях деятельности персонала. Во время экскурсии работники ЛПДС рассказали ребятам о востребованных профессиях в сфере нефтепроводного транспорта: слесари по ремонту технологических установок, линейные трубопроводчики, слесари по контрольно-измерительным приборам и автоматике, электромонтеры, электрогазосварщики.

«Наши школьники очень любознательные. Они задавали вопросы и получали исчерпывающие ответы специалистов. Экскурсия ребятам очень понравилась, они получили наглядное представление о работе нефтепроводчиков. Хочется надеяться, что встречи с представителями предприятия, возможность своими глазами увидеть работу станции поможет детям определиться с выбором своей будущей профессией», – отметила Лариса Граждан, преподаватель Каркатеевской школы.

АО «Транснефть – Сибирь» ведет системную работу по взаимодействию со школьными учебными заведениями и активно сотрудничает в сфере профориентации и подготовки будущих кадров. Помимо профориентационной работы оказывается благотворительная помощь школам в регионах деятельности. На средства компании в учебных заведениях проводится ремонт, кабинеты точных наук оснащаются современным лабораторным и демонстрационным оборудованием, мебелью, оргтехникой.