В Тюменской области выберут лучший строительный объект

Конкурс «На лучшее достижение строительной отрасли» проходит Тюменской области. В нем принимают участие компании и организации, ведущие проектирование, строительство и благоустройство объектов, сообщает Главное управления строительства региона.

От участников принимаются заявки по восьми номинациям: «Организация года», «Руководитель года», «Объект года», «Технология года», «Продукт года», «Проект года», «Развитие населенных пунктов» и «Лучший застроенный микрорайон». Все поступающие заявки внимательно изучаются Оргкомитетом, в который входят ведущие эксперты строительной отрасли. Приём конкурсной документации завершится 10 июня.

На очередном заседании Оргкомитета конкурса было озвучено, что среди поступивших заявок есть документация по строительству школы в микрорайоне Тура города Тюмени. Самая большая школа Тюменской области претендует на звание «Объекта года». При ее строительстве применены новые технологические решения, которые позволили ускорить процесс строительства и возвести здание, отвечающее современным требованиям энергоэффективности. Этот уникальный объект открылся в сентябре прошлого года.

Оргкомитетом конкурса запланировано посещение всех представленных объектов для принятия объективных решений.