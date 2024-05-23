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​Тюменская область остается в тройке регионов России по качеству жизни

Тюменская область в третий раз вошла в число лидеров ежегодного рейтинга качества жизни

​Тюменская область остается в тройке регионов России по качеству жизни
Фото: admtyumen.ru

Тюменская область в третий раз вошла в число лидеров ежегодного рейтинга качества жизни, сформированном федеральным Агентством стратегических инициатив. Об этом сообщил губернатор Александр Моор.

Регион занял в рейтинге третье место в России. На первом месте – Москва, на втором – Санкт-Петербург. 48 регионов страны улучшили свои результаты по итогам прошлого года.

В чем состоит важность этого рейтинга, рассказал глава региона: «Он строится не на мнении узкого круга экспертов, в его основе сложная система показателей и опросов. Оценивается, например, качество медицинских услуг в регионе, образование, экология, жилье и инфраструктура – всего 10 различных элементов среды, которые отвечают запросам каждого человека».

Анализ результатов рейтинга позволяет выявить регионы, которые являются потенциальными носителями лучших практик для тиражирования по всей России. По мнению главы государства Владимира Путина, формируемый АСИ рейтинг качества жизни – это интегральный механизм оценки действий федерального правительства и регионов по реализации национальных целей.

«У всех наших планов, экономических, технологических и тем более социальных, есть важнейшее измерение и важнейший критерий оценки нашей работы – это благополучие людей», – отметил президент.

Тюменская область неизменно входит в тройку лидеров рейтинга АСИ, который составляется с 2021 года.


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23 мая в 22:46, просмотров: 122, комментариев: 0
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