Норвегия запретила въезд российским туристам с 29 мая

Власти Норвегии ужесточили ограничения на въезд для граждан России. С 29 мая 2024 года россиянам будет отказано во въезде в Норвегию в туристических или целях «непервостепенной важности». Исключение может быть сделано для тех, кто едет к родственникам или с целью работы или учебы в Норвегии или в Шенгенской зоне.

Новые ограничения касаются граждан России, у которых есть визы, выданные Норвегией до весны 2022 года, а также визы, выданные другими странами Шенгенского соглашения.

Это не первый случай ужесточения въездных правил для российских граждан в Норвегию. Весной 2022 года страна практически прекратила выдачу туристических виз россиянам. С 3 октября 2023 года также был запрещен въезд в Норвегию на легковых автомобилях вместимостью до девяти человек. Въезд через внешнюю границу с целью туризма для россиян также запретили Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша и Чехия, отмечает «Коммерсантъ».