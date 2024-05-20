Валерий Фальков провел расширенное заседание Союза ректоров Тюменской области

В Тюмень с рабочим визитом прибыл министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. В правительстве региона на рабочей встрече министра с губернатором Тюменской области Александром Моором одной из основных тем для обсуждения стало создание межвузовского кампуса.

Кампус, строящийся в рамках нацпроекта «Наука и университеты», представляет собой комплекс объектов научно-образовательной, технопарковой, спортивной, культурно-досуговой и жилой инфраструктуры общей площадью более 167 тысяч квадратных метров. В его состав войдут пять тюменских вузов.

Во время рабочей встречи губернатор и глава Минобрнауки рассмотрели и другие стратегические проекты в сфере образования, реализующиеся в Тюменской области. Среди них – ремонт студенческих общежитий и развитие Западно-Сибирского научно-образовательного центра мирового уровня.

Валерий Фальков также провел расширенное заседание Союза ректоров Тюменской области. Он заявил, что университеты должны участвовать в достижении национальных целей развития страны.

«Вместе с регионами, учредителями, партнерами вам предстоит провести большую работу и скорректировать стратегии развития вузов в соответствии с задачами, поставленными президентом», – обратился к ректорам глава Минобрнауки.

Министр посетил Центр перспективных исследований и разработок Тюменского индустриального университета, в котором решаются задачи в интересах нефтегазовой, строительной, биомедицинской отраслей и IТ-сферы. В состав Центра входит 24 лаборатории.

Александр Моор лично поздравил Валерия Фалькова с повторным назначением на пост министра науки и высшего образования. «Верю, что наше взаимодействие с Минобрнауки России получится максимально плодотворным. Нам есть над чем работать», – подчеркнул губенатор.