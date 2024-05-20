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​Шантаж на работе: работает или нет?

Компании стали чаще идти на встречу угрожающим увольнением работникам

​Шантаж на работе: работает или нет?
Фото: ru.freepik.com

Российские компании стали чаще идти на встречу работникам, которые угрожают увольнением ради повышения зарплаты или улучшения условий труда. 67% работодателей стараются найти компромисс с такими сотрудниками, 7% выполняют требования персонала, 11% — увольняют. Это следует из результатов опроса, который провел сервис SuperJob среди представителей 1000 компаний и 3000 россиян с опытом работы.

«В последнее время работодатели стали немного лояльнее относиться к сотрудникам, которые грозят увольнением, добиваясь повышения заработка или улучшения условий труда. Если в прошлом году 14% компаний сразу расставались с такими сотрудниками, то теперь подобным образом поступают 11% работодателей, а 7% идут навстречу», - сказано в сообщении.

Работники стали чаще прибегать к подобной тактике в 2024 году - 31% против 28% в 2023-м. Большинство грозивших увольнением (62%) рассказали, что работодатель выполнил их требования, однако 27% все же пришлось уволиться, 8% остались работать на прежних условиях.

Мужчины чаще женщин используют шантаж в переговорах с работодателем - 36% и 26%. При этом женщины чаще добиваются желаемого. Давление на работодателей также чаще оказывают сотрудники с доходом свыше 100 тысяч рублей.


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Сегодня в 13:11, просмотров: 87, комментариев: 0
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