Строительство «однушек» и студий площадью менее 28 квадратных метров ограничили в Москве

В Москве ввели запрет на строительство однокомнатных квартир менее 28 квадратных метров и двухкомнатных — менее 44. По нормам Жилищного кодекса студии не считаются видом жилых помещений, сообщает «РКБ» со ссылкой на письмо Москомэкспертизы.

«Принимая во внимание достигнутые в городе Москве показатели в сфере жилищного строительства, а также целевые показатели, предусмотренные указом президента РФ <…> при проектировании объектов на территории города Москвы отклонение от установленных минимальных значений площади квартир не допускается», — говорится в письме.

Ограничения касаются и других форматов квартир. По своду правил о многоквартирных жилых зданиях трехкомнатное квартиры не должны быть менее 56 квадратных метров, четырехкомнатные — менее 70. Однако допускается отклонение от этих значений «с учетом демографических требований, достигнутого уровня обеспеченности населения жилищем и ресурсообеспеченности жилищного строительства».

За нарушение Москомэкспертиза откажет в выдаче положительных заключений на строительные объекты. А Мосгосстройнадзор займется отслеживанием соблюдения условий возведения жилых помещений на всех стадиях — от выдачи разрешения на строительство до ввода объектов в эксплуатацию.

Требования не коснутся тех объектов, которые к 7 мая получили положительное заключение по проектной документации или выдано разрешение на строительство.

Подчеркнем, что подобную инициативу подхватили власти Ленобласти, заявив, что отказываются от микрожилья. В начале года СМИ сообщали, что подобную практику применяет Екатеринбург. Местные власти отказываются согласовывать проекты строительство многоквартирных домов, если в нем запланированы квартиры площадью мнее 28 «квадратов». Этот проект находится на доработке.