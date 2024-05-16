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​Югорчанам станут доступны умные помощники с искусственным интеллектом

Пользователям мобильных телефонов будут доступны функции умного голосового ассистента

​Югорчанам станут доступны умные помощники с искусственным интеллектом
Фото: МТС

Пользователям мобильных телефонов будут доступны функции умного голосового ассистента, который с помощью искусственного интеллекта сможет ответить практически на любой вопрос прямо во время телефонного разговора, озвучить набранный текст и предупредить о возможном мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе МТС.

Нововведение будет доступно всем абонентам компании вне зависимости от модели телефона. Цифровой «всезнайка» не только сможет, например, дать прогноз погоды на завтра или подсказать адреса ближайших магазинов или кафе, но и сделать резюме разговора, отправив его текст в виде SMS или сообщения в мессенджер. Помощник не потребует подключения к интернету и поможет решить вопросы в режиме реального времени.

Цифровой ассистент, внедренный в привычные голосовые вызовы, сможет не только расшифровать разговор в режиме автосекретаря, но и произвести обратное действие - озвучить написанный абонентом текст. Для этого будет достаточно написать сообщение в момент входящего вызова, и ассистент продиктует его звонящему. Сервис будет полезен в ситуациях, когда нет возможности взять трубку и ответить на важный звонок «голосом». Кроме того, благодаря новой функции люди с нарушениями слуха или речи смогут принимать звонки и отвечать с помощью секретаря.

«Внедрение цифрового помощника в такую, казалось бы, простую и привычную услугу, как голосовые вызовы, буквально открывает мобильную связь для пользователей с новой стороны. Впервые у абонента появится возможность управлять звонком и вести диалог в режиме реального времени без снятия трубки. Это удобно, например, если вы находитесь в театре и вам звонит курьер – вместо того, чтобы сбросить звонок, вы можете договориться о деталях доставки и не менять свои планы. В дальнейшем наш цифровой помощник обзаведется новыми функциями, например, сможет переводить разговор на разные языки в режиме онлайн и давать советы по общению», - рассказала первый вице-президент по телекоммуникационному бизнесу МТС Инесса Галактионова.

Особое внимание компания уделяет защите своих клиентов от мошенничества, предлагая давно действующее решение по блокировке сомнительных и спам-звонков «МТС Защитник». По данным цифровой экосистемы, только в прошлом году сервис заблокировал более 2 млрд нежелательных звонков, а в ближайшее время у «Защитника» появится новая функция – он сможет предупреждать людей о возможном мошенничестве прямо во время беседы с псевдосотрудником службы безопасности.

«Телефон – основное средство коммуникации не только для обычных абонентов, но и для мошенников. «Защитник» проанализирует, от кого поступил входящий вызов, и, если есть подозрение на мошенничество, в момент звонка абонент получит голосовое уведомление, которое будет слышно только ему. Технологии AI проведут проверку - синтезированный или живой голос используется при звонке, а Big Data сверит биометрию голоса с базой мошеннических голосов, а также проведет анализ текста звонящего на предмет мошеннических сценариев», - рассказала Галактионова.


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Сегодня в 12:33, просмотров: 128, комментариев: 0
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