Сильнейшие люди России соберутся в Тюмени

18 мая самые сильные люди нашей страны соберутся на спортивном фестивале «Тюмень Сильная». В этом году он будет проходить на шести площадках областной столицы, сообщает департамент физической культуры и спорта Тюменской области.

Масштабное мероприятие состоится уже в третий раз. В 13:00 одновременно на всех площадках пройдет торжественная церемония открытия спортивного праздника с использованием телемоста.

«Тюмень сильная» стартует в экопарке «Затюменский», где пройдет массовый забег. Его главной целью является установление рекорда мира по самому массовому парковому забегу.

В Выставочном зале «Тюменская ярмарка» расположится центральная площадка фестиваля – здесь пройдут турниры по бодибилдингу, пауэрлифтингу, армрестлингу и стритлифтингу, соревнования по смешанному боевому единоборству ММА среди мужчин. На уличной площади у Выставочного зала состоятся зрелищные турниры по силовому экстриму: кантовка автомобиля, буксировка грузового автомобиля и другие. В состязаниях примут участие любители и команды специальных подразделений (МЧС, ФСИН, ОМОН и др.).

На территории спорткомплекса «Муромец» будет площадка тактических игр и видов спорта, где сможет принять участие любой желающий. Здесь состоятся соревнования по смешанному боевому единоборству ММА среди юношей, соревнования по рубке шашкой, борьба на опоясках и показательные выступления Сибирских казаков, а также пройдут шоу Михаила Кокляева «Тройная тяга» и показательные бои по автомобильному Джиу-Джитсу.

В Легкоатлетическом манеже пройдут соревнования по гиревому спорту, перетягиванию каната, по пауэрлифтингу, тяжелой атлетике, абсолютно реальному бою, панкратиону, самбо, боксу.

Лига дворового спорта России проведет на территории гимназии №1 соревнования по футболу, волейболу, баскетболу 3Х3 и шахматам. А в школе № 43 состоится Всероссийский турнир по футболу «Суперкубок футбольных мам».