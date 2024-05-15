В сети распространился фейковый список запрещенных для водителей лекарств

Список якобы запрещенных для водителей лекарств, публикуемый в соцсетях, носит только информационный характер. Он не устанавливает какие-либо санкции за его нарушение, об этом сообщили в Минздраве России.

«Представленный список лекарственных препаратов не является проектом нормативного акта, а также не устанавливает какого-либо запрета или санкции за его нарушение. Действующее законодательство не содержит положений, которыми устанавливается определение соответствующего перечня. Представленный список лекарств, содержащих седативные, психотропные вещества, наркотические анальгетики и/или этиловый спирт и т.д., носит информационный характер», − поясняет ведомства.

Подчеркнем, что среди препаратов были средства от простуды «Колдрекс найт», жаропонижающие «Терафлю» и «Фервекс», обезболивающие «Нурофен плюс» и «Спазмалгон», антигистаминные «Супрастин» и «Тавегил». В сообщениях говорилось, что за прием этих препаратов водителям грозит лишение прав до двух лет, штраф на 30 тысяч рублей, за повторное нарушение − конфискация машины. Однако это оказалось неправдой.

«Ряд лекарственных препаратов действительно могут оказывать негативное влияние на способность управлять автомобилем, поскольку снижают быстроту реакции, вызывают сонливость и т.д. Водить после их приема, действительно, настоятельно не рекомендуется. Информация о влиянии лекарственных препаратов на способность к управлению транспортными средствами и механизмами содержится в инструкциях по их медицинскому применению», − добавили в Минздраве.