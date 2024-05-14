С 11 по 16 мая в Тюмени проходит Чемпионат России по аккордеону и баяну. В 2024 году в нем принимают участие около 500 музыкантов из восьми стран, сообщает департамент культуры Тюменской области.

В день открытия конкурса впервые на сцене Тюменской филармонии собрались 11 чемпионов мира по аккордеону и баяну. Музыканты выступили с Тюменским филармоническим оркестром под управлением Юрия Медяника. Послушать легендарных музыкантов пришли более 1000 человек. В программе звучали зажигательные народные мелодии, узнаваемая классика и хиты.

Конкурсные прослушивания Чемпионата проходят в очном формате на сцене концертного зала «Золотые ворота Сибири». В них принимают участие обучающиеся детских музыкальных школ, детских школ искусств, студенты учреждений среднего и высшего профессионального образования, детские и взрослые оркестры, профессиональные исполнители, а также любители из России и других стран. Участие для всех конкурсантов и слушателей бесплатное.

Победители Чемпионата получат денежные премии, ценные призы и специально изготовленные памятные награды. Участники, которые войдут в состав Сборной России, также получат организационную и финансовую поддержку в размере 500 000 рублей на человека для поездки на Кубок Мира, который в этом году будет проходить в Италии.

Отметим, что в 2023 на «Кубке мира» в Боснии и Герцеговине сборная России выиграла 4 категории из 7 возможных, завоевав четыре золота и одну бронзу.