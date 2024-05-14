Тюмень приняла всероссийские соревнования по спорту слепых

В Тюмени прошли первые Всероссийские детско-юношеские соревнования по спорту слепых в дисциплине «Настольный теннис». В турнире участвовали 50 юных спортсменов из 11 регионов страны, сообщает департамент физической культуры и спорта Тюменской области.

Состязания проходили среди юношей и девушек трех возрастных категорий. В возрастной категории 8-11 лет победу одержали Егор Коротаев и Дарья Гайнуллина из Свердловской области. Среди ребят 12-14 лет победителями стали Роман Файзрахманов (Челябинская область) и Мирослава Бурмистрова (Республика Башкортостан). В возрасте 15-17 лет лидерами стали Роман Вохмин (Свердловская область) и Юлия Хаматьянова (Республика Башкортостан).

«Соревнования прошли на высшем уровне, это отметили как участники, так и гости турнира. Вице-президент Паралимпийского комитета России Ольга Семенова дала высокую оценку развитию спорта, а также спортивной инфраструктуры в Тюменской области, поэтому поступило предложение в 2025 году провести три всероссийских старта. Мы предполагаем, что ими станут турниры по настольному теннису, шахматам и дзюдо», – сообщил заместитель председателя федерации спорта слепых Тюменской области Алексей Сиваков.

Отметим, что настольный теннис является одним из самых популярных видов спорта среди слепых и слабовидящих. Но у особенных спортсменов в Тюменской области есть возможность выбрать любое из 26 спортивных направлений, которые культивируются в регионе.