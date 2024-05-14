В Тюменской области финансово поддерживают компании, участвующие в зарубежных выставках

В Тюменской области 13 мая стартовал прием заявок на компенсацию затрат региональных компаний, принимающих участие в зарубежных выставках и ярмарках. Об этом сообщает департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

Предприниматели региона смогут получить финансовую поддержку, чтобы компенсировать аренду выставочных площадей и регистрационные сборы. Субъекты малого и среднего предпринимательства могут рассчитывать на сумму до 700 тысяч рублей, крупные компании – до двух миллионов рублей.

Подать заявку на получение компенсации можно на платформе «Мой экспорт». Для получения поддержки необходимо, чтобы общая стоимость контрактов превышала запрашиваемую сумму минимум в девять раз, а количество мероприятий не превышало пяти в год.

Заявки от тюменских предпринимателей принимаются до 30 мая. Поддержка оказывается в рамках национального проекта «Малое и среднеепредпринимательствоиподдержкаиндивидуальнойпредпринимательскойинициативы».

Напомним, что в мае планируется бизнес-миссия в Китайскую Народную Республику. С 28 по 30 мая тюменская делегация посетит город Шанхай. В рамках бизнес-миссии предусмотрено посещение Китайской международной выставки продуктов питания и специализированного оборудования SIAL China 2024.