В Тобольске паллиативная помощь стала доступнее

Тюменская областная больница №3 в Тобольске получила новые автомобили. Они поступили в медучреждение за счёт средств областного бюджета, сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

Ключи от новых машин главный врач Дмитрий Бойко вручил водителям отделения выездной паллиативной патронажной медицинской помощи. Главврач подчеркнул важность развития паллиативной помощи. Он выразил уверенность в том, что новые автомобили поспособствуют повышению качества жизни тяжелобольных пациентов и помогут специалистам в своевременном и эффективном оказании медицинской помощи.

Расширение автопарка позволит увеличить доступность и охватить большее количество пациентов из отдалённых территорий. На новом транспорте к тяжелобольным и маломобильным пациентам будут приезжать врачи, фельдшеры и медицинские сёстры для оказания жизненно важной помощи на дому, для осмотра и проведения диспансеризации, а также назначения лечения, коррекции терапии или госпитализации. Кроме того, сотрудники отделения проводят профилактическую работу и оказывают информационную поддержку родственникам пациентов.

К паллиативному отделению областной больницы №3 прикреплено более 1000 пациентов с различными заболеваниями из Тобольска, района и близлежащих территорий, сообщают в департаменте здравоохранения Тюменской области.