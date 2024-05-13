Только 4% россиян планируют взять кредиты на отпуск

Лишь 4% россиян собираются оформить или уже взяли кредит на летний отпуск. Это следует из результатов опроса сервиса SuperJob, в котором приняли участие 1600 работающих граждан страны.

«Мужчины чуть чаще женщин выбирают такой вариант (5% против 3% соответственно). Заем для отпуска россияне в возрасте до 44 лет берут чаще тех, кто старше (5 и 3%)», - сказано в сообщении.

Россияне с зарплатой более 100 тысяч рублей рассматривают возможность взять заем чаще тех, кто получает меньше (6% и 4%). На отпуск за границей кредиты берут чаще, чем на отдых в пределах России (7% и 3%), отмечают исследователи.

Большинство россиян (86%) не хотят брать кредит на отпуск. Они объясняют это так: «Рассчитываю уложиться в заработанное»; «Есть другие кредиты».