К лету цены на кофе серьезно вырастут

Кофе станет дороже в ближайшем будущем, предупреждает россиян основатель российско-китайской транспортной компании RusTransChina Александр Стрельников: в интервью «Известиям» он сообщил, что цены повысятся в среднем на 35 процентов. Речь идет о самом ходовом товаре — кофе бюджетных сортов и растворимом. Премиум-класс тоже подорожает, но не столь значительно — примерно на 15 процентов.

Такое расхождение связано с тем, что зерна бюджетного сорта кофе — робусты становятся все более редкими из-за неурожаев во Вьетнаме: страна является крупнейшим производителем робусты в мире. Цены на нее уже в апреле подскочили на 16,8 процента, достигнув 1,94 доллара за фунт — это самая высокая цена с 1979 года.