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Штангисты из ХМАО привезли домой 11 медалей

Штангисты Сургутского района завоевали 6 золотых медалей на чемпионате по тяжелой атлетике

Штангисты из ХМАО привезли домой 11 медалей
Фото: сайт администрации Сургутского района

Штангисты Сургутского района завоевали 11 медалей на чемпионате и первенстве УрФО по тяжелой атлетике. Соревнования прошли в Шадринске. В них приняли участие около 300 спортсменов из шести регионов УРФО, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Штангисты Сургутского района завоевали 11 медалей. В копилке спортивных достижений: 6 золотых, три серебряных и две бронзовых медали», - сказано в сообщении.

Кроме того, женская и мужская команды заняли 1 места в общекомандном зачете. У команды юношей 13-17 лет - 2 место. В тройку призеров также вошла команда девушек 13-17 лет, которая заняла 2 место.


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Сегодня в 13:24, просмотров: 139, комментариев: 0
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