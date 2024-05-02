На реке Ишим превышен максимум уровня воды 2017 года

На реке Ишим на 34 см превышен максимум уровня воды 2017 года. О ситуации с паводком в Тюменской области на 2 мая информировал жителей региона губернатор Александр Моор.

В эпицентре внимания был Викуловский район, уровень на 10:00 четверга составил 11 м 31 см, сообщил глава региона. Уровень воды в Викулово, по прогнозам гидрологов, будет расти еще неделю и может составить максимальных 12 метров. В районе усиливают группировку спасателей – на место отправились специалисты Тюменской областной службы экстренного реагирования с лодками. Максимальный подъем воды здесь ожидается 8-9 мая. Продолжается эвакуация жителей муниципалитета, дома которых могут оказаться в зоне подтопления.

В Казанском районе и в городе Ишиме отмечается стабильное снижение уровня воды в реке Ишим – за прошедшие сутки минус 8 см.

Как прогнозируют гидрологи, в селе Абатское вода пойдет на спад только с 5 мая. Участок федеральной трассы Тюмень – Омск патрулируют дорожные службы, они принимают необходимые оперативные меры.

1 мая в Абатском был шторм – сильный ветер и волны рвали пленку, которая предохраняет защитные сооружения от повреждений. Спасатели работали в условиях непогоды и восстанавливали целостность защитной конструкции. Последствия непогоды устраняли сотрудники МЧС России – челябинская аэромобильная группировка в количестве 70 человек и другие подразделения.

Утром 2 мая пробок на федеральной трассе в районе села Абатское не было. Свою эффективность показала практика организации движения с окнами для реверсивного движения транспорта. В будни, скорее всего, машин станет больше, но затруднения при проезде не будут критичными, отметил Александр Моор.