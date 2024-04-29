В России с 1 ноября начнут рассылать электронные повестки

С 1 ноября 2024 года россияне будут получать повестки в электронном виде. Это следует из текста постановления правительства России о едином реестре военнообязанных, который размещен на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, разработка реестра должна завершиться к 31 октября 2024 года, а с 1 ноября Минобороны сможет его использовать: вносить и актуализировать данные о военнообязанных, рассылать электронные повестки призывникам и вводить ограничительные меры против уклонистов, пишет Forbes.

Уведомления о новых записях в реестре воинского учета, включая сведения о постановке на воинский учет и снятии с него, направлении повестки и временных ограничительных мерах, будут приходить через «Госуслуги». Электронная повестка будет считаться врученной через семь дней после размещения в реестре.

В том случае, если призывник не явится в военкомат в течение 20 дней после получения повестки, в отношении него будут вводиться ограничения. В их числе - запрет на выезд из страны и оформление загранпаспорта, на совершение операций с недвижимостью и управление транспортными средствами. Также избегающие повестки призывники не смогут брать кредиты и займы.