Пять суток 13 тюменских таможенников помогали жителям села Упорово укреплять гребень земляной насыпи на дороге-дамбе в зоне подтопления.

В этом году природная стихия в Тюменской области бьет рекорды по подъему воды семилетней давности. Добровольцы за это время распределили более 150 тонн песка в десятки тысяч мешков. Одиннадцать мужчин занимались фасовкой грунта. У двух девушек была задача нарезать верёвки и крепко перевязывать полипропиленовые мешки. С этой задачей таможенники все эти дни справлялись бок о бок с другими волонтёрами.

Глава Упоровского района Леонид Сауков и начальник Управления по работе с территорией Юрий Плесовских побывали на месте работ. Руководители поблагодарили ребят за труд и поздравили с наступающими майскими праздниками, а активисты Упоровского первичного отделения «Движение первых» вручили им георгиевские ленты.

Общими силами волонтеров, прибывших в район, и местных жителей наполнено 138 тысяч мешков для укрепления земляной насыпи селе Упорово.