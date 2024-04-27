В тюменской поликлинике установили кардиокресло

В тюменской городской поликлинике № 8 установили кардиокресло, сев в которое, каждый желающий может самостоятельно пройти ЭКГ-скрининг. За пять недель 550 посетителей поликлиники сами прошли обследование, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

После проведения исследования на кардиокресле данные обрабатываются программой с помощью искусственного интеллекта. Зайдя в программу, врач-кардиолог в дистанционном консультативном центре имеет возможность выделить среди списка тех, кто имеет отклонения, и уделить им более пристальное внимание. Таким образом выявляют пациентов, которым нужна медицинская помощь.

Как сообщили медики поликлиники №8, трем пациентам, прошедшим самостоятельное обследование, диагностировано нарушение сердечного ритма – фибрилляция предсердий. Еще в четырех случаях были впервые выявлены отклонения на ЭКГ, свидетельствующие об ишемических процессах в сердечной мышце. Одной пациентке потребовалась госпитализация в стационар.

57-летняя пациентка медучреждения рассказала: «Меня не беспокоило сердце. В тот день я даже не собиралась делать ЭКГ. Пришла на совсем другое обследование. Пока ждала, решила сесть в кардиокресло. Прошла обследование, а потом поехала на работу. Доктор поликлиники позвонила и убедила меня вернуться и провести дообследование. В этот же день меня госпитализировали в кардиоцентр».