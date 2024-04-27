Река Ишим у села Абатское превысила исторический максимум. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем ежедневном информационном сообщении о ситуации по паводку жителям региона. Уровень реки составил 1178 см, а, по прогнозу Росгидромета, поднимется еще примерно на 40 см в ближайшие сутки.

На федеральной трассе Тюмень – Омск вода вплотную подошла к ограждающим насыпям. Теперь самое главное – патрулирование, отметил губернатор. По предварительным расчетам, высокий уровень воды будет держаться на неделю дольше.

Глава региона проверил, как подготовились к встрече с большой водой в Викуловском районе, куда паводок придет после Абатского. «На дамбе в селе Викулово уложено еще 60 сантиметров грунта, чтобы был запас. Протяженность защитных сооружений составляет 3 тысячи 200 метров. Поручил максимально ускорить работы», – прокомментировал он.

У села Упорово продолжается подъем воды в реке Тобол – на утро 26 апреля уровень 658 см. До гребня насыпей остается запас. Выше по течению реки затоплено два участка муниципальных дорог, организованы объездные пути. В отрезанных населённых пунктах созданы посты пожарной охраны для защиты от возможных возгораний, сообщил Александр Моор.

Новый подъем воды в течение двух дней гидрологи прогнозируют в Ишиме, Казанском и Ишимском районах.